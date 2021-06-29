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Тренерский штаб сборной Украины по футболу во главе с Андреем Шевченко определился со стартовым составом на матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с национальной командой Швеции.

Как передает Укринформ, с первых минут на арене «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) в составе украинской команды выйдут: Георгий Бущан, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Матч Швеция - Украина состоится сегодня, 29 июня, и начнется в 22.00 по киевскому времени.

 
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