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Ученый совет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза.

«Ученый совет лишил звания Александра Лукашенко», - говорится в сообщении.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года на то время ректор вуза Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября того же года.

Согласно сообщению пресс-службы КНУ, решение поддержали 55 членов Ученого совета.

«Основанием для такого решения стало то, что бывший президент Беларуси, а ныне - самопровозглашенный руководитель этого государства, Александр Лукашенко в течение последних двух лет развернул масштабную волну террора против оппозиции, регулярно приказывает применять пытки против тысяч своих сограждан, прибегает к актам «воздушного терроризма», публично не уважает территориальную целостность Украины, позволяет себе возмутительные высказывания в адрес нашего государства и его руководства», - заявили в вузе.

В то же время, в КНУ подчеркивают, что такое решение не является проявлением неуважения к белорусскому народу.

 
ForUm

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