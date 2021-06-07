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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 87 больных коронавирусом. Умерли 4 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«87 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 4 человека. Всего за период пандемии в городе 5131 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 209 125», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 12 больных коронавирусом, а также 42 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 231 человек. В общем коронавирус преодолели 185282 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 25, в Печерском - 23 и в Святошинском районе - 15 случаев», - отметил Кличко.

 7 июня 2021 в Украине зафиксировано 535 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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