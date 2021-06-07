также в разделеОбщество
На Волыни полиция задержала священника УПЦ МП в женской одежде
Горным спасателям пришлось дважды помогать туристам в Карпатах 7
На Донбассе нашли схрон боевиков Гиркина 11
Экс-чиновник СНБО шпионил для иностранной спецслужбы 16
В СБУ отреагировали на выдворение своего «агента» из России 11
В РФ заявили о выдворении украинца, якобы сотрудничавшего с СБУ 15
Зеленский одобрил запрет пластиковых пакетов в Украине 22
МКИП просит полицию охранять исторические здания в Одессе 15
В РФ возмутились из-за Крыма на форме украинских футболистов 43
На Запорожской ТЭС отключили энергоблок 15
Неделя в Украине начнется грозовыми дождями 16
Зеленский устроил пикник для журналистов 166
МИД: Россия незаконно удерживает в тюрьмах девять гражданских журналистов 50
СМИ: Основная сумма из 700 тыс долл, которую обнаружили у таможенника с пп «Ягодин» могла предназначаться топ-чиновнику Таможенной службы 24
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности 11
За сутки в Украине вакцинировали более 40 тысяч человек 10
Украинец пытался отправить 12 кг янтаря в Катар и ОАЭ 12
Аваков допустил возможность терактов со стороны России после запуска «Северного потока-2» 20

7 июня 2021 в Украине зафиксировано 535 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован - 601 человек;
  • летальных случаев - 33;
  • выздоровели - 1743 человека.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 10723 человек,
  • методом ИФА - 1356 человек,
  • экспресс-тестами - 5512 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2215052 лица;
  • выздоровели - 2094971 человек;
  • летальных случаев - 51 215;
  • проведено ПЦР-тестов - 10346878.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ривненской (42) областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги