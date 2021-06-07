7 июня 2021 в Украине зафиксировано 535 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован - 601 человек;
- летальных случаев - 33;
- выздоровели - 1743 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 10723 человек,
- методом ИФА - 1356 человек,
- экспресс-тестами - 5512 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2215052 лица;
- выздоровели - 2094971 человек;
- летальных случаев - 51 215;
- проведено ПЦР-тестов - 10346878.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ривненской (42) областях.
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