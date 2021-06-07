также в разделеОбщество
«Миллионная взятка за Злочевского»: обвиняемая пошла на сделку со следствием 16
В Польше назвали причину обрыва лифта с украинскими рабочими 50
В Украине смягчили карантин 34
Укрзализныця назвала самые популярные поезда и направления в стране 10
НБУ выпустил монету, посвященную Василию Слипаку 10
Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 12
На Луганщине задержали агента ФСБ, готовившего теракт 17
Задержали еще одного перевозчика, который нелегально переправлял людей на оккупированные территории 49
УЗ уволила железнодорожников, на смене которых изъяли контрабандные сигареты 14
На Волыни полиция задержала священника УПЦ МП в женской одежде 70
Горным спасателям пришлось дважды помогать туристам в Карпатах 7
На Донбассе нашли схрон боевиков Гиркина 17
Экс-чиновник СНБО шпионил для иностранной спецслужбы 28
В СБУ отреагировали на выдворение своего «агента» из России 20
В РФ заявили о выдворении украинца, якобы сотрудничавшего с СБУ 18
Зеленский одобрил запрет пластиковых пакетов в Украине 26
МКИП просит полицию охранять исторические здания в Одессе 18
В РФ возмутились из-за Крыма на форме украинских футболистов 74

УЕФА одобрил форму сборной Украины на Евро-2020, которую просила запретить Россия.

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в гости в Белый дом в июле.

Президент Зеленский подписал указ о старте проекта «Зеленая страна», цель которого состоит в увеличении в Украине за 10 лет площади лесов на 1 млн га, из которых в ближайшие три года планируется высадить 1 млрд деревьев. На это потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств.

Бывший кандидат от «Голоса» на выборах мэра Киева, волонтер, телеведущий Сергей Притула объявил о выходе из партии «Голос». При этом он подчеркнул, что не уходит из политики.


 

ФСБ РФ заявила о разоблачении агента украинских спецслужб Алексея Семеняки, который долгое время якобы оказывал «консультативную помощь» СБУ для «нанесения ущерба безопасности России». В украинской спецслужбе назвали информацию фейком.

7 июня 2021 в Украине зафиксировано 535 новых случаев заболевания COVID-19. При этом за минувшие сутки госпитализирован 601 человек.

Если народные депутаты будут саботировать принятие закона о предотвращении влияния олигархов, президент Украины Владимир Зеленский вынесет вопрос на всеукраинский референдум

Ученый совет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза.

В Луганской области в ходе спецоперации пресечено совершение террористического акта и задержан агент ФСБ Российской Федерации.

Кабинет министров Украины смягчил карантинные ограничения, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях – ночных клубах и заведениях общественного питания) с условием нахождения одного человека на 4 кв. м площади здания, территории или наполненностью залов более двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
15
Теги