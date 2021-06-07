УЕФА одобрил форму сборной Украины на Евро-2020, которую просила запретить Россия.

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в гости в Белый дом в июле.

Президент Зеленский подписал указ о старте проекта «Зеленая страна», цель которого состоит в увеличении в Украине за 10 лет площади лесов на 1 млн га, из которых в ближайшие три года планируется высадить 1 млрд деревьев. На это потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств.

Бывший кандидат от «Голоса» на выборах мэра Киева, волонтер, телеведущий Сергей Притула объявил о выходе из партии «Голос». При этом он подчеркнул, что не уходит из политики.





ФСБ РФ заявила о разоблачении агента украинских спецслужб Алексея Семеняки, который долгое время якобы оказывал «консультативную помощь» СБУ для «нанесения ущерба безопасности России». В украинской спецслужбе назвали информацию фейком.

7 июня 2021 в Украине зафиксировано 535 новых случаев заболевания COVID-19. При этом за минувшие сутки госпитализирован 601 человек.

Если народные депутаты будут саботировать принятие закона о предотвращении влияния олигархов, президент Украины Владимир Зеленский вынесет вопрос на всеукраинский референдум.

Ученый совет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза.

В Луганской области в ходе спецоперации пресечено совершение террористического акта и задержан агент ФСБ Российской Федерации.

Кабинет министров Украины смягчил карантинные ограничения, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях – ночных клубах и заведениях общественного питания) с условием нахождения одного человека на 4 кв. м площади здания, территории или наполненностью залов более двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом).