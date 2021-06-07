ФСБ России заявила о разоблачении сотрудничавшего со Службой безопасности Украины гражданина нашей страны Алексея Семеняки, он уже покинул Россию и не вернется в течение 25 лет.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, разведывательно-подрывная деятельность Семеняки «длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки».

В результате оперативного реагирования и принятых ФСБ неотложных мер, Семеняка «не успел нанести ущерб внешней безопасности» РФ. Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд в страну сроком на 25 лет. 3 июня украинец уехал из РФ, заявили в ЦОС.

По данным ФСБ, «кураторами» Семеняки выступали старший оперуполномоченный по особо важным делам 2 отдела 1 Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (далее ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и заместитель начальника 2 отдела 1 Управления ДКИБ СБУ подполковник Игорь Черняк.

У Семеняки были изъяты гаджеты с сообщениями от сотрудников СБУ, предлагающих помочь им в решении их рабочих вопросов, «имеющих конечной целью нанесение ущерба» безопасности и интересам РФ, заяви в ФСБ.

В ходе опроса Семеняка подтвердил, что поддерживал длительные отношения с представителями национальной спецслужбы, сообщил об оказании им разноплановой консультационной помощи.

Во время проведения в отношении украинца оперативно-розыскных мероприятий некие третьи лица, находящиеся в Киеве, попытались «удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства», сказали в спецслужбе.

По версии ФСБ, это была попытка защитить Семеняку его «кураторами» из СБУ, удаления данных не допущено.

Российская спецслужба не уточнила, чем занимался Семеняка в РФ.

Согласно данным из открытых источников, человек с такими же ФИО и внешне похожий на мужчину, видео с которым распространила ФСБ, работал в сфере кибербезопасности.

В разные годы Семеняка работал в «Яндексе», «Мегафоне», компании Qrator Labs, специализирующейся на противодействии DDos-атакам.

На момент задержания он работал в одном из пяти региональных интернет-регистраторов Ripe NCC.