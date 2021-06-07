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Служба безопасности Украины советует воспринимать заявления российских спецслужб о «разоблачении украинских агентов» исключительно через призму гибридной войны, которую РФ уже 8 год ведет против Украины.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии Украинской правде.

«Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении «агента СБУ» следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведения информационных спецопераций. Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа», - сказал он.

В то же время спикер СБУ напомнил российским пропагандистам, что СБУ осуществляет свою деятельность и обеспечивает государственную безопасность именно на территории Украины. «И одна из наших задач - выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся», - добавил он.

Напомним, ФСБ РФ заявила о разоблачении агента украинских спецслужб Алексея Семеняки, который долгое время якобы оказывал «консультативную помощь» СБУ для «нанесения ущерба безопасности России».
ForUm

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