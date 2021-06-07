также в разделеОбщество
В Украине смягчили карантин 19
Укрзализныця назвала самые популярные поезда и направления в стране 10
НБУ выпустил монету, посвященную Василию Слипаку 10
Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 11
Задержали еще одного перевозчика, который нелегально переправлял людей на оккупированные территории 39
УЗ уволила железнодорожников, на смене которых изъяли контрабандные сигареты 13
На Волыни полиция задержала священника УПЦ МП в женской одежде 38
Горным спасателям пришлось дважды помогать туристам в Карпатах 7
На Донбассе нашли схрон боевиков Гиркина 15
Экс-чиновник СНБО шпионил для иностранной спецслужбы 25
В СБУ отреагировали на выдворение своего «агента» из России 17
В РФ заявили о выдворении украинца, якобы сотрудничавшего с СБУ 17
Зеленский одобрил запрет пластиковых пакетов в Украине 25
МКИП просит полицию охранять исторические здания в Одессе 17
В РФ возмутились из-за Крыма на форме украинских футболистов 74
В Украине – 535 новых случаев COVID-19, при этом 601 человека госпитализировали 35
На Запорожской ТЭС отключили энергоблок 16
Неделя в Украине начнется грозовыми дождями 17

В Луганской области в ходе спецоперации пресечено совершение террористического акта и задержан агент ФСБ Российской Федерации, сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» и с 2020 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ для выполнения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины.

С целью выполнения задания он через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова по новейшей военной технике и программам  разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако одного из его сообщников в феврале 2021 году задержали.

Продолжая свою противоправную деятельность, мужчина прибыл с территории РФ в Северодонецк, где планировал совершить террористический акт путем закладки самодельного взрывного устройства, заранее подготовленного кураторами ФСБ РФ, в автомобиль руководителя института.

По данным СБУ, ликвидация гражданина Украины должна быть местью российских спецслужб за его показания по делу разоблаченной в феврале 2021 агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).

Правоохранители задержали гражданина в порядке ст. 208 УК Украины после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и сотрудниками Департамента контрразведки СБУ.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги