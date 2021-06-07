В Луганской области в ходе спецоперации пресечено совершение террористического акта и задержан агент ФСБ Российской Федерации, сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» и с 2020 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ для выполнения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины.

С целью выполнения задания он через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако одного из его сообщников в феврале 2021 году задержали.

Продолжая свою противоправную деятельность, мужчина прибыл с территории РФ в Северодонецк, где планировал совершить террористический акт путем закладки самодельного взрывного устройства, заранее подготовленного кураторами ФСБ РФ, в автомобиль руководителя института.

По данным СБУ, ликвидация гражданина Украины должна быть местью российских спецслужб за его показания по делу разоблаченной в феврале 2021 агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).

Правоохранители задержали гражданина в порядке ст. 208 УК Украины после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и сотрудниками Департамента контрразведки СБУ.