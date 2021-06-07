Бывший кандидат от «Голоса» на выборах мэра Киева, волонтер, телеведущий Сергей Притула объявил о выходе из партии.

«2 года назад, 8 июня 2019 года, я объявил о присоединении к команде «Голоса» перед прошлыми парламентскими выборами. Это было сознательное и взвешенное решение.

Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году не оставил бы основатель. Однако, на сегодняшний день, 7 июня 2021, я объявляю о своем выходе из партии «Голос», - написал он в Facebook.

При этом Притула подчеркнул, что не уходит из политики.

«Я иду из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, можно констатировать точку невозврата», - заявил он.

Притула отметил, что отсутствие каких-либо реакций руководства партии на «зашкварные» голосования своих депутатов на любом уровне, означает не только терпимость, но и согласование такого поведения.

«Более того, партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из «Голоса». А это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими «функционерами» мне не по пути», - заявил политик.

Напомним, в апреле шоумен, волонтер и партиец «Голоса» Сергей Притула в интервью РБК-Украина заявил, что хочет стать новым главой партии, членом которой он является.

С марта прошлого года партию возглавляет Кира Рудик, которая сменила на этом посту Святослава Вакарчука.

Недавно 10 из 20 депутатов фракции «Голос» выступили с открытым письмом, в котором призвали переизбрать руководство партии.