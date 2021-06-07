также в разделеПолитика
«Зеленая страна» Зеленского обойдется в 2 млрд грн 8
КИУ: 67 миллионеров из «Слуги народа» арендуют жилье за бюджетные средства 10
Зеленский заявил, что антикоррупционные органы смогли эффективно работать только при нем 11
«ЕС» собралась на масштабный съезд в Киеве 19
«Зеленая страна»: Зеленский хочет высадить в Украине миллиард деревьев 14
Против Медведчука власти использовали все методы репрессий, но обвинение против политика распадается на глазах у изумленных собственной глупостью прокуроров 27
Зеленский обещает избавиться от олигархов за свою каденцию 12
Кулеба едет в Германию говорить о НАТО и «Северном потоке-2» 12
Зеленский: Вопрос по вступлению Украины в НАТО надо решать немедленно 10
В «Голосе» заявили, что Притула ушел, потому что не попал в руководство 30
СМИ: Белый дом передумал приглашать Зеленского после ротаций в Нафтогазе 43
Польские политологи пишут, что Зеленский пиарится на деолигархизации, при этом избавляясь от оппонентов 14
Притула покидает «Голос», но остается в политике 15
Зеленский «удивлен и разочарован» решением США по «Северному потоку 2» 25
Российский политик заявил, что уехал в Киев из-за преследования 17
Лидер немецких Зеленых: не понимаю, почему мы поставляем оружие Египту, а не Украине 27
Минск готов возобновить «партнерский диалог» с Киевом 19
Экс-замсекретарь СНБО Кривонос заявил, что его уволили из ВСУ 22

Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в гости в Белый дом в июле.

Предложение прозвучало во время телефонного разговора президентов, сообщил Зеленский в Twitter.

«Спасибо Джо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», - написал президент.

Еще до официальных сообщений по результатам разговора советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден сказал Зеленскому, что он «продолжает решительно защищать украинский суверенитет и территориальную целостность».

В последние дни Зеленский заявлял, что надеялся пообщаться с Байденом перед его будущей встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться 16 июня в Женеве.

Западные СМИ сообщали, что сначала Вашингтон даже планировал организовать встречу с Зеленским в США перед переговорами с Путиным, но якобы после того, как украинская власть внезапно в обход процедуры сменила руководство «Нафтогаза», в Белом доме передумали.

Планируется, что Байден и Путин обсудят проблемы в двусторонних отношениях, а также ситуацию в Украине и эскалацию на Донбассе и на российско-украинских границах.

Перед встречей с Путиным Байден примет участие в саммите Большой семерки и в саммите стран НАТО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги