Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в гости в Белый дом в июле.

Предложение прозвучало во время телефонного разговора президентов, сообщил Зеленский в Twitter.

«Спасибо Джо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», - написал президент.

Еще до официальных сообщений по результатам разговора советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден сказал Зеленскому, что он «продолжает решительно защищать украинский суверенитет и территориальную целостность».

В последние дни Зеленский заявлял, что надеялся пообщаться с Байденом перед его будущей встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться 16 июня в Женеве.

Западные СМИ сообщали, что сначала Вашингтон даже планировал организовать встречу с Зеленским в США перед переговорами с Путиным, но якобы после того, как украинская власть внезапно в обход процедуры сменила руководство «Нафтогаза», в Белом доме передумали.

Планируется, что Байден и Путин обсудят проблемы в двусторонних отношениях, а также ситуацию в Украине и эскалацию на Донбассе и на российско-украинских границах.

Перед встречей с Путиным Байден примет участие в саммите Большой семерки и в саммите стран НАТО.