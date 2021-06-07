Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Экология» подписал указ о старте проекта «Зеленая страна». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Мы начинаем проект «Зеленая страна». Сразу скажу – это не политический, а сугубо экологический проект для природы и окружающей среды. Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель – за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине один миллиард деревьев», – отметил Зеленский.

Кроме того, он обозначил важнейшие направления в сфере экологии и защиты окружающей среды.

Так, по словам президента, в последние два года вводятся изменения в отрасли недропользования, которая долгое время ассоциировалась исключительно с коррупцией и незаконной добычей. В частности, по решению Совета нацбезопасности и обороны начался полный аудит всех недр и их пользователей, поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых спящих лицензий.

«Доступной всем стала геологическая информация, а специальное разрешение на пользование недрами можно приобрести на открытых аукционах», – отметил Зеленский.

«Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения, в том числе – были основой для внедрения экономического паспорта украинца, когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи ископаемых и сможет использовать эти средства на обучение в Украине», – добавил он.

Другим направлением президент назвал противодействие промышленному загрязнению и обеспечение экологического контроля.

«На сегодняшний день разработан проект закона о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения. Он запустит масштабную модернизацию нашей промышленности и минимизирует уровень промышленных загрязнений», – рассказал он.

Зеленский отметил, что по состоянию на сегодняшний день создана специализированная экологическая прокуратура и соответствующие подразделения полиции для системы надзора.

Третье направление касается водных ресурсов и обеспечения украинцев качественной питьевой водой.

«Этот вопрос мы обсуждали на предыдущем заседании СНБО, и, аналогично аудиту недр, будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины», – сообщил он.

Кроме того, по словам президента, идет подготовка к управлению речными бассейнами, построены четыре современные лаборатории, и, согласно европейским принципам, начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины.

«Не менее важным является и вопрос Чернобыльской зоны отчуждения. По моей инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена программа ее развития на следующие три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннее и международное промо Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туристов как из Украины, так и со всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения», – подчеркнул глава государства.

Очередной вызов и для Украины, и для мира, по убеждению президента, заключается в глобальном изменении климата, ведь наша планета практически дошла до отметки неотвратимых изменений вследствие глобального потепления.

Также, по его словам, приняты законы и запущена система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов в промышленности, законодательство в сфере обращения озоноразрушающих веществ. А правительство вскоре примет обновленные амбициозные цели Украины в Парижском соглашении.