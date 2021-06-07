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Если народные депутаты будут саботировать принятие закона о предотвращении влияния олигархов, президент Украины Владимир Зеленский вынесет вопрос на всеукраинский референдум. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Экология».

«Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с крупным бизнесом, который не хочет избавиться от такого статуса (олигархов, - ред.), и если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины относительно неголосовании, «взбивания», изменения, отсрочки этого законопроекта, то мне тогда нужна будет поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, то у меня остается главная поддержка – общества. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум», - пояснил президент.

В то же время он подчеркнул, что не считает вопрос олигархов достойным того, чтобы выносить его на референдум, поскольку использовать инструмент прямого народовластия нужно по решению фундаментальных и действительно важных вопросов.

«Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более или менее можем пройти этот вопрос. В парламенте, и все депутаты, особенно депутаты-мажоритарщики, за фамилии которых голосовали люди, - все они должны поддержать этот закон», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что все партии имели время и возможности, чтобы избавиться от олигархического влияния, но они не использовали этот шанс.

«Я не хочу, чтобы у нас были олигархи. Более того, проблема не только в управлении экономикой или воздействии на политику Украины внутри, это и большое политическое загрязнение имиджа Украины за рубежом. Поэтому я знаю, что за мою каденцию мы избавимся от всех олигархов. Я давал слово, и я иду к этому», - резюмировал президент.

Как ранее сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.
ForUm

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