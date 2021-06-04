Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил, что сегодня, 4 июня, была завершена укладка труб по первой нитке газопровода «Северный поток 2».

Работа по второй нитке продолжается, передает Интерфакс.

«Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось - с немецкой стороны труба подошла, с российской - нужно их приподнять и сварить, все, но прокладка сама завершена», - добавил он.

По словам российского лидера, «Газпром» готов к заполнению трубопровода газом. На этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции Славянская. Путин отметил, что эта станция - одна из самых мощных в мире и является отправной точкой нового газопровода.

«Газ на Славянскую подан. Таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока 2». Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной республики Германия. И так же, как «Северный поток 1» будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению европейских потребителей в целом», - заявил президент РФ.