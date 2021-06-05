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Экс-кандидатка на президентских выборах в Беларуси, одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская уверена, что "интервью" блогера Романа Протасевича, показаное государственным телеканалом ОНТ, было записано под пытками. Об этом она заявила в пятницу, 4 июня, в Варшаве, передает DW.

«С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно», — сказала она.

По ее словам, в последнее время появилось много видеороликов, в которых белорусские оппозиционеры обвиняли самих себя и каялись. Тихановская убеждена, что эти записи делали с применением насилия и поэтому заявления у них не имеют никакого значения. “Задача политзаключенного — выжить”, — подчеркнула она.

В интервью агентству Reuters белорусский политик призвала Евросоюз, Великобританию и США к совместным шагам, которые бы оказывали давление на многолетнего правителя страны Александра Лукашенко. Светлана Тихановская рассчитывает на то, что страны G7 будут обсуждать эту тему во время встречи в Великобритании 11-13 июня.

3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал «интервью», в котором Роман Протасевич «признал вину» и выразил уважение к Александру Лукашенко.

Отец Протасевича предполагает, что оппозиционер сделал свои заявления из-за пыток, запугивания и психологического давления в СИЗО.
ForUm

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