Отец задержанного белорусского оппозиционера Романа Протасевича прокомментировал «интервью» его сына провластному белорусскому телеканалу ОНТ. Он считает, что Роман сделал свои заявления из-за пыток, запугивания и психологического давления в СИЗО.

Об этом Дмитрий Протасевич рассказал в эфире канала «Настоящее время», передает hromadske.

Он отметил, что «признание» сына в эфире телеканала — это последствия «более чем недельного его пребывания в застенках СИЗО КГБ». Отец считает, что его сына запугивали, а также осуществляли на него психологическое давление.

«...у Романа постоянно идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и между тем, что он никогда бы в жизни не сказал. И это очень видно по лицу... Сначала его пытались душить, избивали. Сейчас видны следы от наручников. Сколько его в них держали — страшно даже предположить», — заявил Дмитрий Протасевич.

Также, по мнению отца, Романа даже могли заставить употреблять психотропные препараты. Мужчина отметил, что, вероятно, Роману пригрозили жизнью девушки и его собственной жизнью.

Журналист телеканала отметил, что создавалось впечатление, что Роман говорит «абсолютно свободно» и является «достаточно веселым». На это Дмитрий Протасевич ответил, что это может быть реакцией на стресс, запугивания и влияние психотропных веществ.

«Он никогда не сказал бы таких слов сам», — отметил отец оппозиционера.

Провластный белорусский телеканал ОНТ опубликовал 3 июня фрагменты «интервью» бывшего главного редактора оппозиционного белорусского Telegram-канала Романа Протасевича.

Оппозиционер в начале заявил, что якобы добровольно согласился на интервью. Однако он до сих пор находится под арестом в Беларуси после задержания 23 мая.

В интервью Роман Протасевич якобы признает вину по статье об организации массовых беспорядков и говорит, что уважает самопровозглашенного президента Лукашенко.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.