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Задержанный в Минске один из создателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в эфире госТВ высказал предположение, что его подставили «свои же». Об этом собщает Интерфакс.  

«Я уже думал о том, что единственный раз, когда я написал, как и когда, и на каком самолете я буду перемещаться, это было в рабочем чате за 40 минут до вылета (рейса Ryanair Афины-Вильнюс, - ИФ), где есть, в принципе, и «этот человек», - рассказал Протасевич в ходе оперативной съемки.  

«Одной из первых вещей, о которой я подумал, - реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!» - заявил он. По словам Протасевича, у него был конфликт только с одним человеком, которого он и подозревает в умышленных действиях против себя в данной ситуации.

«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы», - отметил Протасевич.

Он выразил уверенность, что «у этого человека были связи с «киберпартизанами», которые и раньше занимались лжеминированиями, причем по всей территории страны и массово». Кроме того, Протасевич выразил удивление изменившемуся к нему в последнее время отношению со стороны советника экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франака Вячорки.

«С Франаком Вячорка были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше чем за неделю отношение ко мне изменилось на противоположное», - отметил Протасевич. Он рассказал, что Вячорка сообщил ему о необходимости рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества.

Согласно данным, озвученным в эфире телеканала ОНТ, белорусские власти не имели и не могли иметь никакой информации о пассажирах на борту Rynair, а Протасевич среди прочих пассажиров стоял в очереди на таможенный контроль в Национальном аэропорту Минск, когда в телеграм-канале Франака Вячорки появилось сообщение о «захвате белорусскими властями Романа Протасевича».

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.
ForUm

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