В Киеве обнаружили за минувшие сутки 566 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация с количеством новых случаев заболевания в столице несколько стабилизировалась. Но будем осторожными и давайте не забывать об элементарных правилах безопасности! Ведь вирус никуда не делся и специалисты не исключают последующей его волны. За прошедшие сутки в городе обнаружили 566 инфицированных. Умерли 11 человек - 4 женщины и 7 мужчин. Всего за период пандемии в столице 5116 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 208 439», - сообщил мэр.

Среди заболевших 337 женщин в возрасте от 20 до 89 лет. И 12 девочек от двух месяцев до 17 лет. А также 205 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет. И 12 мальчиков от трех до 16 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 49 больных коронавирусом.

А также госпитализировали 43 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы столицы за сутки попали 92 человека.

Выздоровели за прошедшие сутки 3334 киевлянина. Всего коронавирус преодолели 179584 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенскому районе - 140, в Дарницком – 82, в Голосеевском и Днепровском районах - по 71 случаю.

«Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 8 процентов. Из них с кислородом заполнены - более 10 процентов коек. Всего в стационарах столицы сегодня лечатся 408 больных коронавирусом. 320 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 391 человек. Под аппаратами ИВЛ - 12 больных», - сказал мэр столицы.

Кличко также отметил, что Киев остается лидером по уровню тестирование на COVID-19. Сегодня этот показатель в столице - более 390 тестов на 100 тыс. населения.

Напомним, по состоянию на утро 4 июня в Украине зафиксировано 2266 новых случаев заболевания COVID-19.