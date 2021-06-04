По состоянию на утро 4 июня в Украине зафиксировано 2266 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 963 человека, летальных случаев – 95, выздоровел 8291 человек.
За сутки протестировано методом ПЦР 28696 человек, методом ИФА - 11858 человек, экспресс-тестами - 20767 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2211683 человека, выздоровели – 2080382, летальных случаев - 51 054, проведено 10290345 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях.
Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине был зафиксирован 2581 новый случай заболевания COVID-19.
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