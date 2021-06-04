также в разделеОбщество
СБУ сообщила о подозрении экс-директору предприятия Укроборонпрома
На выходных центры массовой вакцинации заработают в 10 городах Украины 5
Эстония передаст Украине партию COVID-вакцин 6
Портнов: Ближайшие годы, похоже, пройдут в режиме продолжения узурпации судебной власти 9
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 566 человек 6
В Украину вернулся капитан, которого пять 5 удерживали на Шри-Ланке 10
На выходных в пяти городах Украины заработают центры массовой вакцинации 16
Укрзализныця запустила 11 «морских» поездов 10
У Ахметова заявили, что он не олигарх, а инвестор 9
Экс-регионал Левченко вернулся в Украину 11
Коломойский заявил, что готов попасть в реестр олигархов 20
СМИ: Тупицкий трижды посещал оккупированный Крым 27
В Украине на аукционе продали первую колонию 17
На Донбассе два дня сохранялся решим тишины 9
США подтвердили предоставление Украине вакцин от коронавируса 12
3 июня. Картина дня 21
Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса 11
В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca 15

По состоянию на утро 4 июня в Украине зафиксировано 2266 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 963 человека, летальных случаев – 95, выздоровел 8291 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 28696 человек, методом ИФА - 11858 человек, экспресс-тестами - 20767 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2211683 человека, выздоровели – 2080382, летальных случаев - 51 054, проведено 10290345 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине был зафиксирован 2581 новый случай заболевания COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
10
Теги