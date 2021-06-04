Олигарх Игорь Коломойский прокомментировал возможность попадания своей фамилии в официальный реестр олигархов.

«Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть «белой вороной» и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду «Олигарх», - отметил он в комментарии Радио Свобода.

В то же время Коломойский добавил, что эта его позиция будет актуальной, только если законопроект примут в такой редакции, как сейчас.

«Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее «готов» не распространяется на следующие редакции. Я не, как юный пионер, я не всегда готов», - отметил он.

На вопрос о том, не хотел бы он воспользоваться возможностью избавиться от своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в этот реестр, Коломойский отметил, что «ничего продавать под дулом пистолета не собирается».

На уточнение Радио Свобода, будет ли он готов отчитываться в таком случае о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекта, Коломойский ответил, что да.

«Ну, значит, будем заполнять. Все и так все знают», - пояснил он и добавил о готовности отчитываться о своих встречах с политиками, если такие будут.

«Будем делать все по закону. Вот как только закон примут, так и будем выполнять. А че? Ну, есть вот куча других законов и мы как-то по закону стараемся жить. То, что написано, то и делаем. То есть выходить за правовое поле мы не планируем», - подытожил олигарх.

В этом году Игорь Коломойский оказался на четвертом месте в украинском списке Forbes с состоянием в 1,8 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.