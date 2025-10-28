﻿
Свiт

Суд у Швейцарії відмовився розблокувати активи російсько-українського олігарха

Суд у Швейцарії відмовився розблокувати активи російсько-українського олігарха

Федеральний адміністративний суд у Швейцарії відхилив скаргу російсько-українського олігарха Дмитра Калантирського, який вимагав скасувати блокування його коштів, повідомляє SRF.

В Чехії проти Калантирського ведуть розслідування щодо порушення санкцій. Олігарха звинувачують у тому, що він допомагав з переказами коштів Аркадію Ротенбергу, другові очільника Кремля Володимира Путіна. Ротенберг знаходиться під санкціями, тож проти Калантирського розпочали кримінальне розслідування.

Швейцарський банк, в якому зберігаються кошти Калантирського, у жовтні 2022 року повідомив Державний секретаріат з економічних питань (SECO) про підозрілі транзакції, через що всі рахунки заблокували.

У численних листах до секретаріату Калантирський вимагав повернути доступ до своїх коштів та коштів своєї компанії. Він стверджував, що через блокування йому “довелося змінити спосіб життя”.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

судкоштиШвейцаріяактивиолигарх
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Союзники по НАТО в Естонії збили дрон біля військового містечка
Свiт 28.10.2025 18:27:38
Союзники по НАТО в Естонії збили дрон біля військового містечка
Читати
Спільний тиск з боку США і КНР міг би змусити Путіна припинити агресію, але тоталітарний Китай у цьому не зацікавлений
Полiтика 28.10.2025 17:57:17
Спільний тиск з боку США і КНР міг би змусити Путіна припинити агресію, але тоталітарний Китай у цьому не зацікавлений
Читати
Сьома атака на газову інфраструктуру: постраждали виробничі потужності з видобутку газу на Полтавщині
Надзвичайні події 28.10.2025 17:52:24
Сьома атака на газову інфраструктуру: постраждали виробничі потужності з видобутку газу на Полтавщині
Читати

Популярнi статтi