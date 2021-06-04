Экс-председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2016-2017 годах трижды посещал оккупированный Россией Крым. Об этом сообщают «Схемы».

По данным журналистов, которые ссылаются на источники в пограничной службе утверждают, что Тупицкий трижды пересекал админграницу с оккупированным полуостровом. 20 июля 2016 года он въехал в Крым через КПВВ «Чонгар», а вернулся он почти через месяц – 28 августа.

Во второй раз судья уехал на оккупированный полуостров в 2017 году: 7 апреля он снова воспользовался пунктом пропуска «Чонгар», вернулся он через два дня.

Кроме того, он посетил Крым 5 августа того же года и покинул территорию через две недели – 22 августа.

Тупицкий в комментарии «Схемам» сказал, что не ездил в Крым.

«В Крыму Российской Федерацией возбуждено уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы», - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».

Следователи Государственного бюро расследований по поручению прокурора Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении Тупицкого.

25 мая Следователями ГБР был направлен в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого.