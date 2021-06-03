Сайт бывшего президента США Дональда Трампа, на котором он предполагал общаться со сторонниками после бана в соцсетях, был закрыт менее чем через месяц после начала работы. Об этом заявил представитель Трампа Джейсон Миллер, сообщает CNBC.

По словам Миллера, возобновление работы сайта не предполагается.

«Он был лишь вспомогательным средством для наших более широких усилий, над которыми мы работаем», – заявил представитель Трампа, отказавшись сообщить, о каких усилиях идет речь.

Открытый в начале мая сайт Трампа предполагал размещение комментариев, видео и фотографий Трампа, и не позволял пользователям комментировать их.

6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия (там шел церемониальный подсчет голосов выборщиков), сломали заградбарьеры и ворвались в здание. В округе Колумбия ввели комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию, но обвинил во всем оппонентов. В беспорядках погибли четыре человека, 52 были арестованы.

После событий в Капитолии аккаунты Трампа в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы.

9 января Twitter объявил о вечном блоке аккаунта Трампа.