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Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, с ноября 2018 года по настоящее время обвиняемый, будучи «депутатом народного совета ДНР», принимает участие в массовых мероприятиях оккупационной администрации в Донецкой области по пропаганде среди местных жителей идей так называемой легитимности псевдореспублики.

Кроме того, так называемый депутат проводит активную агитационно-разъяснительную работу по освещению действий официальных властей Украины как враждебной и неприемлемой.

Сейчас обвинительный акт направлен в Селидовский городской суд для рассмотрения по существу. В связи с тем, что злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории области, его будут судить заочно.

Максимальное наказание по санкциям статей - до 15 лет за решеткой.
ForUm

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