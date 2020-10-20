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Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об объявлении в розыск троих экс-беркутовцев Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, находящихся на оккупированном Донбассе.

Эти трое из пяти обвиняемых по делу о массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года сегодня снова не явились на заседание суда, сообщает УНИАН.

Председательствующий по делу судья Сергей Дячук отметил, что хотя Янишевский Аброськин и Зинченко не подписывали никаких обязательств после того, как их отпустили из-под стражи в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря прошлого года, однако они обязаны являться на заседание суда, которые они проигнорировали несколько раз, начиная с января этого года.

В связи с этим суд пришел к выводу, что эти трое обвиняемых уклоняются от правосудия и блокируют судебный процесс, и прокурор доказал неисполнение ими обязательства являться в суд, а в случае невозможности это сделать, информировать об этом суд. Поэтому коллегия судей приняла решение удовлетворить ходатайство прокуроров и объявить с сегодняшнего дня в розыск Зинченко, Аброськина и Янишевского.

Также суд разрешил объявить их в международный розыск: Зинченко, Аброськин и Янишевский будут считаться объявленными в международный розыск со дня принятия соответствующего решения соответствующим международным органом.

Кроме того, суд постановил приостановить рассмотрение эпизодов, в которых фигурируют эти трое обвиняемых до их задержания. Это решение суда обжалованию не подлежит.

Следующее заседание по делу о массовых расстрелах на Майдане назначено на 11:00 25 ноября.

Двух других обвиняемых по делу бывших военнослужащих спецподразделения «Беркут» Сергея Тамтуру и Александра Маринченко - райсуд Киева отказался взять под круглосуточный домашний арест.

Из пяти обвиняемых на заседании суда присутствовали только Тамтура и Маринченко. Адвокаты объяснили, что Аброськин, Зинченко и Янишевский из-за карантинных ограничений не могут приехать с оккупированных территорий в Киев для участия в судебных заседаниях.

Председательствующий по делу судья Дячук отметил, что без участия этих обвиняемых дело нельзя рассматривать по существу.
ForUm

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