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Экс-чиновнику и заместителю главы администрации Шахтерска заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, информирует прокуратура Донецкой областной прокуратуры.

Двум жителям города заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в период с 2015 по 2019 годы 50-летний правонарушитель, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, занимал должность так называемого первого заместителя главы администрации Шахтерска. С 2019 года пост «заместителя председателя» администрации этого же города занял 54-летний псевдочиновник.

В их полномочия входило обеспечение реализации функций местной «власти», в том числе по формированию так называемого бюджета, проведение мобилизационной работы среди населения и привлечения в ряды НВФ РФ.

Кроме этого, подозреваемые во время встреч с местными жителями, используя отдельные средства массовой информации, подконтрольные оккупационной администрации, проводили агитационно-разъяснительную и пропагандистскую работу по целесообразности получения паспортов РФ, вступления в так называемое «общественное движение «Донецкая Республика», формируя среди граждан мнение о легитимности «ДНР».
ForUm

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