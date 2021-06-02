Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Советник министра энергетики, а также бывшая советница главы правления Нафтогаза и эск-замглавы МИДа Елена Зеркаль заявила, что Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы «Северного потока-2». Он утверждает, что удивлен заявлениями об изменении его позиции.

Кабинет Министров назначил на должность заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

По состоянию на утро 2 июня в Украине зафиксировано 2205 новых случаев заболевания COVID-19.

В России заявили, что не собираются отказываться от украинского транзита газа после завершения нынешнего договора.

В Беларуси заявили, что международным рейсам «опасно» летать над Украиной.

Украина будет действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, и если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, - санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями.

Александр Лукашенко заявил, что «следователи из Донбасса» могут провести допрос задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича.

Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензинов на 0,3% - до 24,92 грн за литр с 24,84 грн за литр. Кроме того, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1% - до 20,91 грн за литр.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов считает, что захват в Беларуси самолета Ryanair имеет признаки того, что операцию проводили российские спецслужбы.

Тимофея Милованова единогласно избрали новым председателем наблюдательного совета Укроборонпрома.

Сотрудники ГУ Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски на коммунальном предприятии «ГИВЦ» в рамках уголовного производства, начатого по факту содействия в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следователи ГБР задержали заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия «Гостиница «Славянская».