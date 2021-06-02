Кабинет Министров назначил на должность заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Также назначен еще один заместитель министра Петра Емца.
Кузин до настоящего времени занимал должность заместителя генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».
Главным государственным санврачом ранее был Виктор Ляшко, которого 20 марта назначили министром здравоохранения.
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