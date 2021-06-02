Беларусь собирается обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации ICAO для «оценки правомерности решения» стран, прежде всего Украины, запретить белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство, и в то же время заявила, что международным рейсам «опасно» летать над Украиной.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой назаявление Департамента авиации Министерства транспорта Беларуси.

«Беларусь собирается обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других стран, которые в одностороннем порядке, нарушая международные обязательства, установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства белорусскими авиаперевозчиками - для рассмотрения обеспечения государствами-членами согласованности в мерах по идентичным случаям, а также юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского самолета в 2016 году», - заявили в Департаменте.

В Департаменте считают, что решение Украины является нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также двустороннего соглашения от 1995 года.

Впрочем, уже во второй части заявления ведомство посоветовало международным авиалиниям избегать транзита над территорией Украины, намекнув, что это может быть опасно.

В заявлении упомянули случайно сбитый самолет авиакомпании «Сибирь» в 2001 году и гибель рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года, а также якобы угрозу применения силы к самолету «Белавиа» в 2016 году.

«Учитывая эти инциденты, есть сомнения в достаточном обеспечении Украиной безопасности полетов, а также ее объективности и неполитизированности в отношении Беларуси. В связи с этим авиационные органы власти Беларуси не советуют международным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины», - говорится в заявлении.

Департамент также упрекнул государства, которые возмутились инцидентом с Ryanair, в отсутствии подобного ажиотажа вокруг экстренной посадки рейса Ryanair из Дублина в Краков в Берлине на этой неделе, также из-за сообщения о заминировании.

Напомним, с полуночи 26 мая 2021 года с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.

Также Кабинет министров одобрил запрет с 29 мая белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

После этого Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.