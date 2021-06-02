Следователи Территориального управления ГБР в Киеве 1 июня задержали заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия «Гостиница «Славянская», сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за «вознаграждение» в 160 тыс. долларов США гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

Деньги предназначались заместителю председателя Черниговской ОГА, который должен обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости.

Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом.

Стартовая цена единого имущественного комплекса «Гостиница «Славянская», расположенный на живописном берегу Десны в Новгород-Северском, составляет более 26 млн грн. без НДС.

Оперативники ГБР задержали сообщников, которым сообщили. о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.