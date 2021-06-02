Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов считает, что захват в Беларуси самолета Ryanair имеет признаки того, что операцию проводили российские спецслужбы.

Об этом Данилов заявил во время заседания советников по вопросам нацбезопасности и внешней политики президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в Вильнюсе, сообщает пресс-служба СНБО.

Данилов во время встречи с главным советником президента Литвы Дариусом Кулешюсом обсудил обострение ситуации на границе Украины и Беларуси накануне совместных военно-штабных учений РФ и Беларуси «Запад-2021», а также недавнего захвата самолета Ryanair в Минске. Данилов выразил убеждение, что в последнее время ситуация в регионе значительно обострилась.

«События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира», - сказал Данилов.

По его словам, захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб.

«Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше», - добавил он.

В свою очередь Кулешюс отметил, что оценка Литвой ситуации безопасности в регионе «совпадает с позицией украинской стороны». По его мнению, Россия продолжает демонстрировать силу, а Беларусь становится для РФ своеобразным полигоном.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

С полуночи 26 мая 2021 года с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.

Также Кабинет министров одобрил запрет с 29 мая белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.