Вчера, 1 июня, на заседании обновленного состава наблюдательного совета Укроборонпрома, Тимофея Милованова единогласно избрали его новым председателем, сообщает пресс-служба госконцерна.
В заседании приняли участие все члены наблюдательного совета, а также руководство концерна.
Сегодня наблюдательный совет Укроборонпрома представлена 5-ю членами. В высший руководящий органа концерна входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, а с недавних пор - согласно указу президента Украины № 208/2021 от 21 мая 2021 - и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.
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