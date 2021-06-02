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Вчера, 1 июня, на заседании обновленного состава наблюдательного совета Укроборонпрома, Тимофея Милованова единогласно избрали его новым председателем, сообщает пресс-служба госконцерна.

В заседании приняли участие все члены наблюдательного совета, а также руководство концерна.

Сегодня наблюдательный совет Укроборонпрома представлена ​​5-ю членами. В высший руководящий органа концерна входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, а с недавних пор - согласно указу президента Украины № 208/2021 от 21 мая 2021 - и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.
ForUm

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