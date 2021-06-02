По состоянию на утро 2 июня в Украине зафиксировано 2205 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1262 человека, летальных случаев – 158, выздоровели 9405 человек.
За сутки протестировано методом ПЦР 27936 человек, методом ИФА – 11348, экспресс-тестами - 25592 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 2206836 человек, выздоровели – 2062572, летальных случаев - 50 857, проведен 10235181 ПЦР-тест.
Напомним, по состоянию на утро 1 июняв Украине зафиксировано 2137 новых случаев заболеваний COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время