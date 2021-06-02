также в разделеЭкономика
В Украине за год продукты подорожали почти на 10% 10
ОККО продает бензин с запрещенной концентрацией бензола и ставит под угрозу здоровье людей, — исследование CarPoint 24
Рада отложила переход украинских авиакомпаний на отечественные самолеты 25
Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы 14
Заместитель Ермака Свириденко вошла в набсовет «Нафтогаза» 18
СМИ: Беларусь в июне резко сократит поставки бензина А-95 в Украину 16
Аэропорт «Ужгород» возобновляет полноценную работу 16
Приватбанк могут разделить перед продажей 26
Всемирный банк выделит Украине $100 миллионов на кредиты бизнесу 10
Шмыгаль: Экономика начала восстанавливаться после коронакризиса 16
Долги украинцев за коммуналку достигли почти 80 миллиардов 18
Минэкономики: Остановка поставок бензина из Беларуси связана с техническими причинами 22
В апреле реальная зарплата выросла на 19,7% 12
Беларусь приостановила поставки бензина А-95 в Украину 38
Беларусь ввела индивидуальное лицензирование на украинские товары 61
Назначен новый председатель правления Приватбанка 81
Кулеба объяснил, когда Украина окончательно откажется от электроэнергии из РФ и Беларуси 64
В этом году на большую приватизацию планируют выставить 7 объектов 14

Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензинов на 0,3% - до 24,92 грн за литр с 24,84 грн за литр, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кроме того, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1% - до 20,91 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки, в течение июня стоимость бензина не должна превышать 29,92 грн за литр, дизельного топлива - 27,91 грн за литр.

Напомним, 14 мая Кабинет министров Украины установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр и бензина - не выше 5 грн/литр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги