Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензинов на 0,3% - до 24,92 грн за литр с 24,84 грн за литр, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Кроме того, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1% - до 20,91 грн за литр.
С учетом предельной торговой наценки, в течение июня стоимость бензина не должна превышать 29,92 грн за литр, дизельного топлива - 27,91 грн за литр.
Напомним, 14 мая Кабинет министров Украины установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр и бензина - не выше 5 грн/литр.
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