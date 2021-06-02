Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы «Северного потока-2».

Об этом в интервью «Европейской правде» заявила советник министра энергетики, а также бывшая советница главы правления Нафтогаза и эск-замглавы МИДа Елена Зеркаль.

По ее словам, Волкер перешел в эту компанию уже после того, как закончились все слушания об импичменте Тармпа.

Зеркаль говорит, что не знает, как и почему это произошло. Но, по ее мнению, сейчас многие задались вопросом, не приезжал ли Волкер в качестве спецпредставителя в Украину, чтобы уговаривать руководство нашего государства отказаться от борьбы с «Северным потоком 2».

В то же время Зеркаль считает, что США поставили «на паузу» санкции против газопровода из России и не исключает возможности их возобновления.

Еще в сентябре 2019 года спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Волкер известен своей последовательной поддержкой Украины, в частности в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне, введения миротворцев на Донбасс.