также в разделеОбщество
Посольство: Новые условия для въезда в Турцию будут действовать с 4 июня 9
Милованова избрали главой набсовета Укроборонпрома 7
Медіа: Президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко будує власну імперію у відомстві 9
Минобразования: 80% украинских выпускников выбирают высшее образование 8
Ляшко: Привитые CoronaVac получат международное свидетельство о вакцинации 18
ОГП: Украина входит в тройку лидеров-поставщиков детской порнографии в мире 17
В Украине зафиксировано 2205 новых случаев COVID-19 23
1 июня. Картина дня 10
В Тернополе откроют центр вакцинации 10
До пятницы в Украине – прохладно и ветрено 11
Суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом 22
МВД планирует платить водителям за помощь в фиксации нарушений ПДД 12
Рада хочет запретить курение электронных сигарет в общественных местах 14
На дорогах Украины появятся радары, фиксирующие скорость авто в движении 34
На Одесчине обжалуют в суде региональный статус русского языка 32
Разведка: РФ завезла в ОРДЛО новые партии вооружения 24
Турция изменила требования въезда для украинцев 23
В Молдове первую дозу COVID-вакцины получили уже 10% населения 13

Александр Лукашенко заявил, что «следователи из Донбасса» могут провести допрос задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича.

Об этом он заявил в ходе совещания по сотрудничеству с Россией, передает УНИАН.

«В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у следователей. - Ред.) будут вопросы к ним - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе», - сказал Лукашенко. 

Также он прокомментировал слова Протасевича о том, что в Беларуси ему грозит смертная казнь. «Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация», - отметил Лукашенко.

Ранее «генеральная прокуратура ЛНР» обратилась к Беларуси с просьбой выдать им Протасевича «для проведения следственного эксперимента».

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что Протасевич работал на Донбассе как журналист.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги