Александр Лукашенко заявил, что «следователи из Донбасса» могут провести допрос задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича.

Об этом он заявил в ходе совещания по сотрудничеству с Россией, передает УНИАН.

«В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у следователей. - Ред.) будут вопросы к ним - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе», - сказал Лукашенко.

Также он прокомментировал слова Протасевича о том, что в Беларуси ему грозит смертная казнь. «Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация», - отметил Лукашенко.

Ранее «генеральная прокуратура ЛНР» обратилась к Беларуси с просьбой выдать им Протасевича «для проведения следственного эксперимента».

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что Протасевич работал на Донбассе как журналист.