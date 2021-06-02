Сотрудники ГУ Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски на коммунальном предприятии «ГИВЦ» в рамках уголовного производства, начатого по факту содействия в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба ГФС.

Согласно материалам следствия, частная компания в период 2019-2020 годов предоставляла телекоммуникационные услуги КП «ГИВЦ». При этом указанное предприятие, используя бюджетные средства КП «ГИВЦ» в сумме более 10 млн гривен, заказывало указанные услуги у предприятия с вероятными признаками фиктивности.

Сейчас по адресу КП «ГИВЦ» проводятся обыски с целью получения первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Основателем коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» является КГГА, имущество на праве собственности принадлежит Киевскому городскому совету. Основной вид деятельности: обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

Ранее председатель ГФС Вадим Мельник заявил, в настоящее время сотрудники ГФС расследуют 9 уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов (статья 212 УК Украины), злоупотребление служебным положением (статья 364 УК Украины) и хищения государственного имущества и средств (статья 191 УК Украина).

«Ориентировочные Суммы убытков, которые предварительно установлены в ходе досудебных расследований, нанесенные бюджету Киева путем хищения средств, или государству путем уклонения от уплаты налогов составляют более 150 млн гривен.

В уголовных процессах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделялись средства из местного бюджета для проведения работ и закупок в интересах громады. Киева, некоторые из которых имеют признаки фиктивности», - отметил он.