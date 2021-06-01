В Киеве обнаружили за минувшие сутки 434 больных коронавирусом. Умерли 5 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«434 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего за период пандемии в городе 5097 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 871», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирусом, а также 130 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 3864 человека. В общем коронавирус преодолели 170552 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 113, в Святошинском - 80 и в Дарницком районе - 73 случая», - отметил Кличко.

1 июня 2021 в Украине зафиксировано 2137 новых случаев заболеваний COVID-19