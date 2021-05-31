В Киеве за минувшие сутки обнаружили 63 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«63 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 9 человек. Всего за период пандемии в городе 5092 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 437», - сообщил Кличко.

Заболели 29 женщин в возрасте от 24 до 84 лет и 28 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. А также 2 девочки в возрасте 1 и 4 лет и 4 мальчика от 11 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 21 больного коронавирусом, а также 59 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 650 человек. В общем коронавирус преодолели 166 688 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Голосеевском районе - 22, в Соломенском и Святошинском - по 10 и в Подольском районе - 8 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 31 мая в Украине зафиксировано 1022 новых случая заболевания COVID-19.