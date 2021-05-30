За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 1703 человек, зафиксировано 84 летальных случаев, 5733 пациенты выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 30 мая.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев - 96 случаев;
Винницкая область - 15 случаев;
Волынская область - 56 случаев;
Днепропетровская область - 257 случаев
Донецкая область - 66 случаев;
Житомирская область - 51 случай;
Закарпатская область - 20 случаев;
Запорожская область - 69 случаев;
Ивано-Франковская область - 29 случаев;
Киевская область - 122 случая;
Кировоградская область - 14 случаев;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 48 случаев;
Николаевская область - 127 случаев;
Одесская область - 85 случаев;
Полтавская область - 42 случая;
Ровенская область - 93 случая;
Сумская область - 53 случая;
Тернопольская область - 56 случаев;
Харьковская область - 143 случая;
Херсонская область - 53 случая;
Хмельницкая область - 56 случаев;
Черкасская область - 44 случая;
Черновицкая область - 41 случай;
Черниговская область - 47 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.
В Украине не осталось областей в красной и оранжевой зонах. Все регионы находятся в желтой зоне.
Напомним, Ляшко назвал число вакцин в Украине до конца июня.
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