также в разделеОбщество
На одесском стадионе открыли центр массовой COVID-вакцинации 11
В оккупированном Симферополе потом из-за ливней 24
Украина возобновляет курсирование поездов в Австрию и Венгрию 11
В Карпатах выпал снег 34
За сутки привили от COVID еще 8,5 тысяч украинцев 10
ОБСЕ фиксирует усиленные обстрелы возле донецкого аэропорта 13
На Донбассе позиции наших военных обстреливали 6 раз 9
Оккупанты обстреляли поселок Пивничное 10
Ляшко назвал число вакцин в Украине до конца июня 114
Стали известны подробности задержания экс-футболиста Шевчука 70
Пограничники изъяли партию военного оборудования из РФ 31
Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО 14
День миротворца: более 42 тысяч украинских военных приняли участие в операциях ООН 18
СНБО: Атака на самолет МАУ в Иране была терактом 21
Тысячи белорусов переехали в Украину с начала протестов 24
От коронавируса вакцинировали первый миллион украинцев 39
Во Львове построят первый крематорий 15
Украина закрыла воздушное пространство для самолетов Беларуси 61

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 1703 человек, зафиксировано 84 летальных случаев, 5733 пациенты выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 30 мая.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев - 96 случаев;

Винницкая область - 15 случаев;

Волынская область - 56 случаев;

Днепропетровская область - 257 случаев

Донецкая область - 66 случаев;

Житомирская область - 51 случай;

Закарпатская область - 20 случаев;

Запорожская область - 69 случаев;

Ивано-Франковская область - 29 случаев;

Киевская область - 122 случая;

Кировоградская область - 14 случаев;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 48 случаев;

Николаевская область - 127 случаев;

Одесская область - 85 случаев;

Полтавская область - 42 случая;

Ровенская область - 93 случая;

Сумская область - 53 случая;

Тернопольская область - 56 случаев;

Харьковская область - 143 случая;

Херсонская область - 53 случая;

Хмельницкая область - 56 случаев;

Черкасская область - 44 случая;

Черновицкая область - 41 случай;

Черниговская область - 47 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.

В Украине не осталось областей в красной и оранжевой зонах. Все регионы находятся в желтой зоне.

Напомним, Ляшко назвал число вакцин в Украине до конца июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7107 грн.
12
Теги