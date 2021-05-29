В июне в Украину прибудет несколько сотен тысяч вакцины Pfizer, закупленной за госсредства, и 700 тысяч доз AstraZeneca от механизма COVAX, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, сообщает УП.

«Просчитываем: 500 тысяч доз CoronaVac развезли, 500 тысяч CoronaVac будет развезено на следующей неделе, то есть они завершили лабораторный контроль, 500 тысяч CoronaVac завершит лабораторный контроль 10-15 июня. Это полтора миллиона. Pfizer 473 (тысячи доз) по COVAX уже приехал, 473 (тысячи доз) ожидается на неделях после 7 июня. И 500 тысяч доз вакцины Pfizer – это первая поставка вакцины, закупленная (за госсредства), 117 приехало, потом еще 40 приехало, затем каждую неделю по 60 тысяч – то есть до конца июня. Это уже три миллиона. И 700 AstraZeneca, которую мы ожидаем от механизма COVAX. AstraZeneca вот-вот приедет», - сообщил министр.

Ляшко отметил, что кроме 8 миллионов доз вакцин от COVAX и 34 миллионов доз законтрактованных вакцин, он подписал еще один контракт на поставку вакцин. Но деталей относительно того, кто является производителем этой вакцины и какой ее объем законтрактовала Украина, не сообщил.