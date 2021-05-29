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Украина закрывает небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая.

Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху".

Беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Напомним, с полуночи 26 мая 2021 года с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.

Также Кабинет министров одобрил запрет с 29 мая белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

После этого Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.
ForUm

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