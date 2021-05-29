Украина закрывает небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая.
Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху".
Беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.
Напомним, с полуночи 26 мая 2021 года с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.
Также Кабинет министров одобрил запрет с 29 мая белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.
После этого Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.
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