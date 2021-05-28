Окружной административный суд города Киева удовлетворил ходатайство Министерства юстиции Украины и назначил комплексную психолого-лингвистическую экспертизу по делу по иску Минюста относительно запрета деятельности политической партии «Партия Шария».

Как передает Укринформ, соответствующее решение вынесено на заседании ОАСК, которое состоялось в пятницу, 28 мая.

«В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство Министерства юстиции Украины и назначил по делу судебную комплексную психолого-лингвистическую экспертизу. Ее проведение суд поручил Харьковскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариуса», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд постановил приостановить производство по делу до окончания проведения судебной экспертизы.

Напомним, в производстве Окружного административного суда города Киева находится дело по иску Минюста о запрете деятельности партии Шария. Дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

16 февраля сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили подозрение Шарию в государственной измене.

Его вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля. Он не явился.

25 февраля Шарий снова не явился в СБУ для участия в допросе после чего был объявлен в государственный розыск.

В начале марта его внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.