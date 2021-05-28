также в разделеОбщество
В Египте во время дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Украины 9
На Одесчине нашли застреленным пограничника 11
В трех городах Украины открываются центры массовой вакцинации от COVID-19 15
Словакия выделила Украине €600 тысяч на COVID-вакцины 9
Кубраков уволил директора порта «Южный» 12
СБУ предотвратила вывоз из Украины скифского золота 12
На Донбассе 16-летняя девушка, пересекая минные поля, сбежала из ОРДО 26
Израиль продлил запрет на поездки в/из Украины 17
Оксана Марченко выпустила финальную серию "Паломницы" и объявила о новом сезоне 15
В Молдове заявили, что Украина не делится информацией по делу о похищении Чауса 11
СМИ: Протеже Сытника на должность главы САП Кроловецкая имеет долю в «янтарном бизнесе» 27
Суд отложил рассмотрение дела против Тупицкого 14
К Протасевичу впервые пустили адвоката 20
Врач рассказала, кому противопоказана вакцинация от COVID-19 34
HRW: Иран запугивал родственников жертв катастрофы самолета МАУ 17
В Украине зафиксировано 3306 новых случаев COVID-19 30
Генпрокурор пояснила, почему санкции СНБО применяются без суда 49
27 мая. Картина дня 52

Окружной административный суд города Киева удовлетворил ходатайство Министерства юстиции Украины и назначил комплексную психолого-лингвистическую экспертизу по делу по иску Минюста относительно запрета деятельности политической партии «Партия Шария».

Как передает Укринформ, соответствующее решение вынесено на заседании ОАСК, которое состоялось в пятницу, 28 мая.

«В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство Министерства юстиции Украины и назначил по делу судебную комплексную психолого-лингвистическую экспертизу. Ее проведение суд поручил Харьковскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариуса», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд постановил приостановить производство по делу до окончания проведения судебной экспертизы.

Напомним, в производстве Окружного административного суда города Киева находится дело по иску Минюста о запрете деятельности партии Шария. Дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.  

16 февраля сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили подозрение Шарию в государственной измене.

Его вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля. Он не явился.

25 февраля Шарий снова не явился в СБУ для участия в допросе после чего был объявлен в государственный розыск.

В начале марта его внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги