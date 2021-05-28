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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 384 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация с заболеваемостью в столице понемногу стабилизируется. Количество больных уменьшилось. Но говорить о том, что мы преодолели вирус, - рано! Поэтому нельзя расслабляться. Не будьте легкомысленными и придерживайтесь элементарных правил. За прошедшие сутки в городе обнаружили 384 инфицированных. Умерли 15 человек - 7 женщин и 8 мужчин. Всего за период пандемии в столице 5070 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 205 901», - сообщил мэр.

Среди заболевших 218 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 9 девочек от восьми месяцев до 17 лет. А также 148 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет и 9 мальчиков от одного до 15 лет. Заболели, в частности, 9 медиков.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 62 больных коронавирусом. А также госпитализировали 87 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 149 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 4180 киевлян. Всего коронавирус преодолели 161 908 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 87, в Соломенском - 82 и в Голосеевском районе - 74 случая.

Напомним, по состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 3306 новых случаев заболевания COVID-19.

 
ForUm

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