Глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на слова главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о переносе переговорной площадки из Минска.

Лавров на пресс-конференции попытался вновь обвинить Украину в «увиливании от выполнения Минских договоренностей», передает УНИАН.

«Я бы все-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят это сделать», - заявил он.

Лавров также считает, что Кравчук не может принимать решения об изменениях в формате работы ТКГ.

«Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН. Поэтому, я думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать», - заявил он.



Как ранее сообщал ForUm, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что из-за действий режима Александра Лукашенко в Беларуси Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации в Донбассе. Украина будет искать ему альтернативу.