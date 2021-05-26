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Сегодня, 25 мая, в результате ряда следственно-оперативных мероприятий следователи отделения полиции № 1, оперативники Управления уголовного розыска и Николаевского районного управления при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством прокуратуры задержали местного жителя, причастного к убийству николаевца, которое произошло 14 мая в областном центре. Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

Напомним, что в тот день в полицию позвонил житель одного из домов по пр. Центральном и сообщил, что дверь квартиры его соседа - известного в городе историка-краеведа открыта, а сам он лежит на полу.

В результате ряда проведенных следственных и розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 29-летний житель Николаева.

«Правоохранители выяснили, что злоумышленник познакомился с потерпевшим в одной из социальных сетей накануне убийства и, встретившись в его доме, нанес 67-летнему николаевцу многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений», - рассказывает начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Во время санкционированного обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертизу.

Сейчас следователи вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
ForUm

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