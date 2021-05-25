В минувшую среду в некоторых районах Арктики температура воздуха поднималась выше 30 °С, что значительно превышает средний показатель для этого времени года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Independent.

Метеоролог из Великобритании Скотт Дункан охарактеризовал эти температурные условия в регионе как исключительные для любого времени года и «потрясающие» для мая.

Отмечается, что таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике в связи с повышением температуры воздуха приводит к выбросу метана в атмосферу, что способствует глобальному потеплению.

Как считает эксперт, из-за быстрого потепления в будущем такие температурные скачки будут наблюдаться все чаще.

Текущая волна жары, похоже, продолжится, а климатолог Зак Лейб заявил, что в течение ближайшей недели температура на востоке Сибири будет превышать 10 °С.

Однако, температура в этом месяце значительно ниже самого жаркого дня в Арктике, зафиксированного в сибирском городе Верхоянск в прошлом году, с температурой +38 °С.