Норвегія очікує посилення російської шпигунської діяльности та диверсій у 2026 році

Норвезька служба внутрішньої безпеки (PST) прогнозує, що у 2026 році Росія активізує шпигунську діяльність у Норвегії, зокрема в Арктичному регіоні, і може вдатися до диверсійних дій, повідомляє Reuters.

У звіті PST наголошується, що Осло стурбований можливими атаками російських розвідслужб на критичну енергетичну інфраструктуру країни, як фізичними, так і кібератаками. Норвегія є одним із ключових постачальників трубопровідного газу до Європи.

«Ми очікуємо, що в 2026 році російські спецслужби активізують діяльність у Норвегії, продовжуючи зосереджуватися на військових об’єктах та навчаннях союзників, підтримці України та операціях на Крайній Півночі й у Арктичному регіоні», — зазначено у звіті.

Відзначається, що Осло вже вислав російських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям, та закрив більшість портів для російських суден, обмеживши можливості Москви. Водночас у PST підкреслюють, що російські служби, ймовірно, адаптуються до нових умов.

«Вони прагнутимуть компенсувати втрачені можливості й шукатимуть інші способи отримання інформації», — заявила голова PST Беате Гангаас.

За оцінкою служби, РФ продовжить спостереження вздовж узбережжя Норвегії та картографування критично важливої інфраструктури, зокрема із використанням цивільних суден.

Норвегія недавно передала Україні значну кількість ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS. Крім того, Велика Британія та Норвегія домовилися про спільні військово-морські патрулі для протидії російським підводним човнам та захисту підводної інфраструктури в Північній Атлантиці.