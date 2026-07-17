Боротьба за Арктику: РФ випереджає США у на тлі проблем Вашингтона, – BI

Росія протягом останніх десяти років значно посилила свою військову та економічну присутність в Арктиці, тоді як Сполучені Штати лише починають компенсувати багаторічний дефіцит уваги до цього стратегічно важливого регіону. Таких висновків дійшли автори масштабного дослідження Business Insider, яке ґрунтується на аналізі супутникових знімків, тепловізійних даних, інформації про морські перевезення та військової інфраструктури.

Як зазначає видання, танення арктичних льодів відкриває нові судноплавні маршрути та спрощує доступ до значних запасів нафти, газу й критично важливих корисних копалин. Через це Арктика дедалі більше стає ареною геополітичної конкуренції.

За даними журналістів, супутникові знімки свідчать про активне розширення російської інфраструктури. Зокрема, на півострові Ямал сформовано потужний центр експорту скрапленого природного газу, модернізуються порти, військові бази та інфраструктура Північного морського шляху, який проходить уздовж арктичного узбережжя РФ.

У матеріалі також зазначається, що у 2025 році Північним морським шляхом було здійснено понад 100 повних рейсів із перевезенням більш як 3 млн тонн вантажів. Це стало рекордним показником і значно перевищило обсяги перевезень Північно-Західним проходом у Північній Америці.

Окрему увагу дослідники приділили криголамному флоту. За їхніми оцінками, Росія експлуатує 42 криголами, серед яких 13 важких суден, здатних працювати в арктичних льодах протягом усього року. Для порівняння, США наразі мають лише один важкий криголам — Polar Star, який перебуває в експлуатації ще з 1970-х років.

Крім того, супутникові дані фіксують масштабну модернізацію російської військової інфраструктури в Арктиці. Йдеться про оновлення авіабаз, розвиток об'єктів на Кольському півострові та розширення баз Північного флоту. Водночас, за інформацією видання, реалізація окремих проєктів зі створення нових атомних криголамів затримується через проблеми з постачанням, спричинені війною проти України.

Водночас американська присутність у регіоні тривалий час скорочувалася. Багато військових баз, створених ще під час Другої світової війни в Алясці та Гренландії, були закриті або занепали. Наразі єдиною постійною американською військовою базою в Гренландії залишається Pituffik Space Base.

Автор книги Polar War Кеннет Розен розкритикував таку політику Вашингтона, наголосивши, що ефективне забезпечення суверенітету в Арктиці неможливе без постійної присутності. За його словами, одного патрульного корабля Берегової охорони США для всього регіону Аляски недостатньо.

Разом із тим, як зазначає Business Insider, Сполучені Штати вже почали переглядати свою арктичну стратегію. Після того як у 2024 році Пентагон визнав недостатній рівень інвестицій у цей напрямок, Вашингтон спільно з Канадою та Фінляндією домовився про розширення виробництва криголамів. Зокрема, компанія Davie Defense планує інвестувати близько 1 млрд доларів у модернізацію двох верфей у штаті Техас для будівництва таких суден.

Автори дослідження також звертають увагу на дедалі активнішу роль Китаю в Арктиці. За їхніми даними, Пекін інвестує в інфраструктурні проєкти, прагне розширити доступ до гірничодобувної галузі регіону та посилює співпрацю з Росією у військовій сфері.

Підсумовуючи дослідження, Business Insider зазначає, що попри зовнішню незмінність арктичних просторів, регіон уже став одним із найдинамічніших центрів світового геополітичного суперництва.

Раніше ForUA повідомляв, що російська влада знімає засоби протиповітряної оборони з військових об'єктів у Арктиці, щоб передислокувати їх ближче до місць, які потерпають від атак українських безпілотників. Супутникові знімки вказують на те, що стратегічні бази на крайній півночі країни, які роками були захищені системами С-300 та С-400, сьогодні мають лише мінімальний рівень оборони.