Національний антарктичний науковий центр повідомив, що керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на 2026–2027 роки обрано метеорологиню Анжеліку Ганчук. Це перший випадок в історії вітчизняних досліджень, коли команду річної експедиції на станції "Академік Вернадський" очолить жінка.

Раніше Анжеліка вже працювала на станції у складі 27-ї експедиції у 2022–2023 роках, де проводила метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження.

Загалом жінка має 10-річний стаж у сфері метеорології та кліматології. Вона пройшла професійний шлях від синоптикині до керівниці сектору в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС. Нині вона займається оперативним прогнозуванням та моделюванням небезпечних гідрометеорологічних явищ у складних умовах, що потребує високої стресостійкості.

Директор НАНЦ Євген Дикий зазначив, що Анжеліка проявила себе як фахівчиня з яскравими лідерськими рисами, яка вміє організовувати процеси та брати на себе відповідальність, залишаючись командним гравцем.

Він також наголосив, що з 2018 року в річних експедиціях працювали 13 полярниць, а в сезонних — 11.

Анжеліка Ганчук народилася у 1994 році та здобула освіту з відзнакою у КНУ імені Тараса Шевченка. З 2016 року вона працювала в УкрГМЦ, займалася аналізом даних та підготовкою офіційних попереджень про стихійні явища. Паралельно вона співпрацювала з медіа та вела прогноз погоди, а з 2025 року долучилася до освітнього процесу в університеті.

Важливою частиною її роботи є міжнародна співпраця, зокрема участь у програмах EUMETSAT та Baltic+, стажування у понад десяти країнах, а також здобуття статусу Master Trainer у Фінляндії. Окремим напрямом її діяльності є співпраця з Британією щодо впровадження платформ для візуалізації метеорологічних даних в Україні.

Наразі триває формування основного складу 31-ї експедиції, який буде представлено згодом.

ForUA нагадує, у грудні 2025-го Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити дію державної програми антарктичних досліджень до 2027 року.