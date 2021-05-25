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Земельная реформа в Украине не отменяет право украинцев на получение бесплатных 2 гектаров земли на строительство дома и ведение личного сельского хозяйства.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает УНИАН.

В частности, министр опроверг информацию о том, что законы, принятые в ходе земельной реформы, отменяют это право.

«В действующем законодательстве сохраняется право на получение бесплатных 2 гектаров. Законы, принятые для земельной реформы, это право не отменяют», - сказал он.

При этом Лещенко уточнил, что закон о земельной децентрализации №2194 устанавливает предохранители - вопрос о приватизации земли, переданной в коммунальную собственность, будет решаться большинством голосов территориальной громады.

В то же время, глава Комитета Верховной Рады по вопросам земельной политики Николай Сольский отметил, что на практике это право сложно реализовать.

«В нашей стране десятки миллионов людей... Если каждому дать - все получат меньше сотки... Но шансы (получить 2 га. – Ред.) - есть», - сказал он.

Напомним, в ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

28 апреля документ подписал президент. 

30 апреля 2020 года закон опубликовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

28 апреля 2021 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

24 мая документ подписал президент.
ForUm

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